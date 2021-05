Abastecimento de água será suspenso em várias localidades de João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de maio de 2021 às 19:20.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai suspender o abastecimento de água nesta quinta-feira (13), das 8h às 18h, nas localidades do Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias, Cidade Verde (no Bairro das Indústrias) e loteamento Jardins, na capital.

De acordo com a diretoria de Operação e Manutenção da Cagepa, a suspensão no fornecimento de água será necessária para que equipes da companhia realizem serviços de manutenção corretiva no reservatório R-12 que atende esses locais.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações originadas de celular, ou no site: www.cagepa.pb.gov.br.