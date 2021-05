Litoral paraibano tem 12 trechos de praias impróprios para banho; veja a lista

Com a trégua das chuvas em João Pessoa, muitas pessoas aproveitaram o sábado de sol para aproveitar a praia, mas há alguns trechos de praias impróprias para o banho, sendo nove em João Pessoa e dois em Pitimbu e Cabedelo.

Confira a lista abaixo:

João Pessoa

Praia do Bessa, em frente à desembocadura do Maceió do Bessa;

Praia do Cabo Branco, no final da Rua Gregorio Pessoa de Oliveira.

Praia do Cabo Branco, em frente a rotatória do Cabo Branco;

Praia do Cabo Branco, em frente a galeria de águas pluviais;

Praia de Manaíra, em frente ao N° 315 da Av. João Maurício;

Praia de Manaíra, no final da Av. Ruy Carneiro;

Praia da Penha, em frente a desembocadura do Rio Cabelo;

Praia de Jacarapé, em frente à Rua do Centro de Convenções;

Praia do Arraial, em frente a desembocadura do Rio Cuiá.

Cabedelo

Na margem direita do estuário do Rio Paraíba.

Pitimbu

Praia de Guarita, em frente a desembocadura da Lagoa;

Praia Azul/Santa Rita, em frente as galerias de águas pluviais.