Podcast: Conheça 4 alimentos que ajudam a aumentar a imunidade

Por estarmos próximos do inverno e em meio a uma pandemia, no quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque, deu dicas sobre alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. Entre os quatro alimentos citados por ela, estão:

As frutas cítricas, por serem ricas em fibras e em vitamina C, além de estimular a resistência à infecção e aumentar as propriedades anti-inflamatórias.

O gengibre e o alho, que potencializam a imunidade.

A canela, que possui propriedades que combatem a gripe.

O tomate, por ter um composto que auxilia no combate das doenças no coração e aumenta a imunidade, combatendo infecções.

Ouça o podcast e confira mais sobre os benefícios de cada um desses alimentos e outras orientações dadas pela nutricionista para potencializar a imunidade: