Deputada: PDT participa de articulações para frente oposicionista

A deputada estadual Cida Ramos (PSB) disse ontem, na ´Correio FM´, que estão avançando as conversações para a formação de uma ´frente partidária´ contra a reeleição de João Azevedo (Cidadania).

“Têm sido discussões produtivas e importantes”, grifou a socialista.

Cida revelou uma informação importante ao listar o leque de legendas que articulam essa ´Frente´.

Além dos presumíveis PSB, PT, PCdoB e Psol, a deputada citou o Partido verde (do ex-prefeito pessoense Luciano Cartaxo) e o PDT da atual vice-governadora Lígia Feliciano.

Ou seja, a ´trincada´ entre João Azevedo e a família Feliciano na eleição do ano passado – que resultou na aliança do PDT com o PV na Capital – não foi superada.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

