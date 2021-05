13ª Live ‘Amigos & Histórias’ traz multiartista como entrevistado especial

A 13ª live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP), dentro do projeto ‘OSMJP Amigos & Histórias’, traz o multiartista Wilson Figueiredo como convidado especial, nesta quinta-feira (13), a partir das 19h.

Artista plástico, desenhista técnico em edificações, pintor e escultor, ele terá muito o que contar para o público sobre sua carreira e sua arte. A live é realizada pela Orquestra, com o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), e é capitaneada pelo maestro Laércio Diniz.

“Minha expectativa é de muita honraria. Vou falar sobre a minha vida e o meu trabalho. Na verdade, eu surgi para a arte entre 2005 e 2006. De lá para cá, desenvolvi a técnica do arame. Eu fixo o arame a três centímetros da tela e, quando a luz incide no arame, ele gera uma sombra na tela. Isso dá uma leitura tridimensional. Assim, consegui fazer a diferença sem ser comparado na pintura com os colegas”, relatou.

Para o maestro e regente da OSMJP, Laércio Diniz, assim como no programa anterior, que trouxe a atriz Zezita Matos, a ideia do ‘Amigos & Histórias’ é trazer sempre nomes diversificados, além do cenário musical.

“Wilson Figueiredo, como artista plástico, vai abrilhantar bastante a nossa live. É uma figura muito importante, tem prêmios internacionais. Pelas obras que ele tem pelo Brasil, possui uma grande influência visual na arte pessoense e paraibana. Para nós, é uma grande honra tê-lo.”, elogiou.

Wilson Figueiredo sabe contar a história de João Pessoa com o olhar das artes plásticas, uma história bastante completa, e a expectativa do maestro, com essa live, é enriquecer cada vez mais a série, assim como farão outros artistas que não tenham uma ligação direta com a Orquestra e com a música.

“Isso amplia o horizonte da própria Orquestra e cria uma mistura de todas as artes. O fato de podermos misturar outros assuntos, com convidados de outras direções artísticas, amplia a visão de todo mundo, inclusive a minha. Estou bastante feliz de poder fazer essa live com ele. A expectativa é ampliar o nosso público e poder conversar sobre a história da arte em geral da Paraíba e a influência que ela cria no Brasil todo”, acrescentou o maestro.

O programa conta ainda com a participação do trombonista Jônatas Souza Silva e do violoncelista Felipe Alencar, ambos da OSMJP. A transmissão será pelas redes sociais da OSMJP – @orquestra.smjp, no Instagram, e pelo link https://www.facebook.com/osmjp, no Facebook.