Voluntária do CVV em Campina Grande lamenta ausência de subvenção da prefeitura

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está enfrentando dificuldades financeiras desde que a Prefeitura Municipal de Campina Grande deixou de pagar a subvenção mensal à instituição.

De acordo com a coordenadora de divulgação do CVV em Campina Grande, Ana Maria Bezerra, a instituição está atuando na antiga faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UEPB, no centro da cidade, após a doação do espaço pela instituição para que a organização funcionasse.

Ela disse que, como o CVV passou a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde como projeto de saúde pública, já que atua como forma a prevenir suicídios, o número para o contato agora é nacional, e pessoas de várias partes do país podem falar com um voluntário de Campina Grande. O problema é que, para manter os serviços e alguns custos, os próprios voluntários estão fazendo doações de valores.

– Existem atualmente 17 funcionários e outros que estão entrando na equipe, após três meses de treinamento. Porém, continuamos tendo apenas as doações dos próprios voluntários para manter os serviços, ou seja, eles estão pagando para trabalhar. Estamos passando por um período difícil, pois foi cortada a nossa subvenção que era transferida para a nossa pessoa jurídica, que é o Núcleo de Apoio à Vida (NAV) e, sem ela, estamos sobrevivendo apenas da generosidade das pessoas – contou durante entrevista à Rádio Campina FM.

Ana Maria revelou que os voluntários recebem ligações de várias partes do Brasil e ouvem histórias das mais diversas possíveis de pessoas de distintas classes sociais e idades. As ligações para o número somam-se 10 mil por dia, em todo o país.