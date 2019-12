Vila Sítio São João sedia lançamento do Quadrilhando 2020

A Vila Sítio São João sediou na manhã desta quinta-feira (5) o lançamento do Quadrilhando 2020, numa iniciativa da Associação das Quadrilhas Juninas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Autoridades municipais, representantes de quadrilhas juninas e de vários segmentos empresariais da cidade – especialmente do setor turístico – estiveram presentes ao evento, marcado por um café da manhã, além da exposição das metas para o próximo ano.

Representando o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, falou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, que prestigiou a solenidade na companhia do secretário de Ciência e Tecnologia, Lucas Ribeiro.

Em seu pronunciamento, Rosália (foto) destacou a importância das quadrilhas juninas para a economia local. Segundo ela, a atual gestão do município, desde 2013, vem dando apoio a esses grupos, mas agora o aporte de recursos vai aumentar para o setor por conta da parceria conquistada junto à Caixa Econômica Federal.

“As quadrilhas têm um custo alto, necessitando de sustentabilidade para a manutenção das suas atividades. Por isso aqui estamos, comemorando o fato do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, aprovar um projeto de patrocínio e incentivo às belas quadrilhas campinenses, tendo, para tal, atendido a um pleito da senadora Daniella Ribeiro”, afirmou.

Segundo Rosália, graças à aprovação de projeto encaminhado à Caixa Cultural, estas tradicionais atrações da cultura campinense vão receber o apoio do governo federal.

Também elogiou o desprendimento da Vila Sítio São João que também abraçou este projeto e vai garantir um espaço para as apresentações permanentes de quadrilhas, trios de forró, emboladores de coco, poetas populares e outros representantes da nossa cultura.

Para Rosália, instituições como a Vila Sítio São João e as quadrilhas juninas são fundamentais para o desenvolvimento turístico local, possibilitando a geração de emprego e renda em Campina Grande.

“Estas iniciativas merecem o apoio das instituições governamentais, afinal, conforme os últimos levantamentos, o turismo impulsiona a área de serviços e responde por 10% do PIB mundial”, garantiu.

Depois dela, fez pronunciamento o produtor cultural do Quadrilhando, Lima Filho. Ele agradeceu, em nome dos quadrilheiros, as parcerias estabelecidas com a Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal de Campina Grande e Vila São João.

Conforme relatou, este apoio é fundamental, levando-se em conta que a cidade já conta com 3.600 quadrilheiros.

Lima Filho fez uma completa exposição do trabalho realizado pelo projeto Quadrilhando desde 2015, ressaltando o incentivo à cultura, a valorização da culinária e das expressões artísticas do povo, além das ações na área de desenvolvimento econômico e de estimulo ao empreendedorismo.

Por fim, em nome da Vila Sítio São João, se pronunciou o diretor Tupac Dantas, registrando, especialmente, a importância da estrutura para a valorização e divulgação da cultura regional.

Em sua visão, toda a sociedade campinense deve estar sempre irmanada na preservação e no apoio a esta iniciativa, que tem gerado importantes dividendos para todos os setores econômicos e culturais da cidade.