Vila Sítio São João lança o “Quadrilhando, o Melhor Arraial do Mundo” nesta quarta

A Vila Sítio São João e a Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande realizam, na próxima quarta-feira, 4, às 9h, o lançamento do “Quadrilhando, o Melhor Arraial do Mundo”.

O Quadrilhando – produto turístico de economia criativa e produção associada, criado em 2015 numa parceria do Sebrae-PB com a Prefeitura Municipal de Campina Grande – será um ‘mini-São João’, realizado inicialmente no primeiro final de semana de cada mês, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Vila Sítio São João.

Toda renda será revertida à Associação das Quadrilhas Juninas. Dentro do evento, as ONGs Mulheres de Peito, Instituto Portal das Cores, Associação Mulheres de ARUSI e Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba também terão espaço para venda de seus produtos.