Vila Procon tem apresentação da Banda de Música da Polícia Militar da Paraíba 

A Banda de Música da Polícia Militar da Paraíba fará uma apresentação na noite desta sexta-feira, 27, no palco da Vila Procon, em Campina Grande.

Prevista pra começar às 20h, a apresentação trará no repertório músicas da época natalina que prometem emocionar e despertar a memória afetiva das pessoas que irão prestigiar o evento.

A Banda de Música da Polícia Militar da Paraíba foi criada em 08 de outubro de 1867, inicialmente com um efetivo de 20 músicos, um mestre e um contramestre.

Hoje, ela é composta de 106 integrantes, com músicos de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

Em 18 de agosto de 2015, através de sanção do então governador, a banda tornou-se oficialmente Patrimônio Imaterial do Estado.

A Vila Procon funciona da terça-feira ao domingo, no horário das 17h às 23h. Nela há uma equipe do Procon, de plantão, para atender as ocorrências fora do horário comercial.

Além desse serviço, a população pode se divertir registrando imagens no local, assistindo as apresentações no palco, degustando uma culinária diferenciada e adquirindo produtos artesanais que são comercializados no local.

A Vila Procon está localizada nas margens do Açude Velho, em frente ao monumento “Os Pioneiros da Borborema”, e faz parte do projeto da Prefeitura de Campina Grande, o Natal Iluminado.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e conta com a parceria de diversos órgãos, entre eles o Procon Municipal.