Vigilância sanitária apreende 250 kg de camarão estragado em Campina

Uma fiscalização da Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande (Gevisa) apreendeu 250 kg de camarão estragado que estava sendo comercializado.

Parte deste material estava sendo vendido às margens do Açude Velho, na região central da cidade. O restante estava na casa de um vendedor ambulante no bairro do Catolé.

O camarão estava já em estado de decomposição. A mercadoria foi apreendida e um ato infracional foi emitido.