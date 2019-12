Vice-reitor da UEPB lança livros sobre trabalhadoras domésticas e crônicas

Incansável em sua produção acadêmica e literária, o vice-reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professor Flávio Romero Guimarães, lança na sexta-feira (13), a partir das 19h, no Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), seus dois mais novos livros: “Trabalhadoras Domésticas: da invisibilidade e exclusão social à conquista de direitos” e “Diálogos Silenciosos”.

O primeiro é uma publicação da Juruá Editora, enquanto o segundo é possui o Selo Latus da Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB). Ambos os livros são produções finalizadas neste ano de 2019.

“Trabalhadoras Domésticas: da invisibilidade e exclusão social à conquista de direitos” é parte da pesquisa realizada pelo vice-reitor durante o doutorado em “Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad”, na Universidade de Salamanca, na Espanha.

Trata-se de uma pesquisa de caráter interdisciplinar, que abordou a temática acerca das trabalhadoras domésticas sob múltiplas perspectivas.

Ao refletir sobre a construção da identidade dessas trabalhadoras, professor Flávio revela um mundo povoado por mulheres historicamente invisibilizadas e submetidas a uma dura realidade de preconceito, discriminação e desvalorização social.

Já “Diálogos Silenciosos” apresenta outra face do autor. Uma produção mais próxima de vários gêneros literários, o livro reúne crônicas, poemas, frases que chamam a atenção do escritor sobre diversos aspectos.

Obra de cunho intimista, “Diálogos Silenciosos” oferece ao leitor reflexões sobre fatos do dia a dia, que despertaram o interesse do professor Flávio e que perpassam sobre temas como o amor, a vida, as emoções, festa, família, política, medo, memórias, loucura, tempo, juventude, natureza, dentre muitos outros que surpreenderão os leitores.

“Costumo dizer que o ‘Diálogos Silenciosos’ configura-se como diálogos que eu tenho comigo mesmo. É uma produção que deixa de lado a esfera acadêmica e expressa aquilo que sinto e vejo no cotidiano. Por isso reuni crônicas, poemas, pensamentos, frases que me provocaram sobre várias temáticas e me fizeram refletir e passear por diversos estilos literários. Já ‘Trabalhadoras Domésticas’ tem o perfil mais acadêmico, onde ali está o meu lado pesquisador. O outro é um perfil mais humano”, comentou o vice-reitor.

Flávio Romero Guimarães é natural de Campina Grande e professor da UEPB há mais de 30 anos. Tem livros publicados nas áreas de Direito Ambiental e de Metodologia de Pesquisa.

Já ocupou o cargo de secretário de Educação de Campina Grande, foi presidente do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, secretário-executivo de Estado da Educação da Paraíba.

Atualmente, é presidente da Comissão Institucional de Direitos Humanos e vice-reitor da UEPB. Além dessas obras, este ano ele também estreou como autor da peça teatral “Cara e Coroa”.