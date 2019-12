Vice-prefeito de Campina afirma que Progressista terá candidatura própria

O vice-prefeito de Campina Grande e presidente estadual do Progressista, Enivaldo Ribeiro, afirmou que o partido terá candidatura própria, principalmente em João Pessoa e Campina Grande, e que espera manter a aliança com o prefeito Romero Rodrigues (PSD), que esta já vem de longas datas.

A entrevista a imprensa foi concedida nesta sexta-feira (13), durante um café da manhã com a imprensa, no qual aconteceu ainda uma palestra sobre ‘Política e jornalismo: desafios da comunicação e prognósticos para as eleições de 2020’, ministrada pelo jornalista e especialista em marketing político, Lula Guimarães, em parceria com a Fundação Milton Campos e os gabinetes da senadora Daniella Ribeiro e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

“Não queremos ter candidatos só por ter. Temos que ter pessoas competentes e o partido está lutando por isso, fazendo encontros para melhorar a condição de todos os filiados ao Progressistas, ou que estão se filiando”, disse.

Conforme Enivaldo, o Progressista vai conversar com os prefeitos Luciano Cartaxo (PV) e com Romero Rodrigues (PSD).

“Temos uma coligação com ele há muito tempo e esperamos continuar, se for possível [Referindo-se a Romero], mas há possibilidade de continuarmos, desde que haja respeito e vejamos quem tem o melhor candidato para disputar as eleições”, destacou.

Para a sucessão municipal de João Pessoa, Enivaldo apontou o nome da secretaria municipal Socorro Gadelha e para Campina Grande, ele citou os nomes dos secretários municipais Lucas Ribeiro e Rosália Lucas.

“Têm outros nomes, mas não podemos citar porque, senão, fica muita gente e complica. Vamos aguardar o momento adequado para essa escolha”, completou.