Vice-governadora destaca importância de laboratório instalado no Trauma de CG

A vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano (PDT), comentou sobre a implantação de um laboratório multiuso no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes em Campina Grande e citou que esse é mais um investimento do Estado que vai possibilitar que as cirurgias sejam realizadas de forma mais rápida e planejada.

Ela citou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que o laboratório é mais um investimento relevante do governo do Estado para a cidade de Campina Grande.

– É uma alegria ver a entrega desse laboratório de multiuso, onde vai agilizar as cirurgias e o cirurgião vai poder fazer uma cirurgia planejada, fazendo com que os pacientes se recuperem de forma muito mais rápida. Isso é muito bom para toda a população da Paraíba – disse.