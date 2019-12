Vereadores de João Pessoa divergem sobre saída de João Azevêdo do PSB

É grande a repercussão em torno da decisão do governador da Paraíba, João Azevêdo, de sair do PSB. O gestor publicizou a saída em uma carta divulgada no início da tarde desta terça-feira (03).

Os vereadores socialistas de João Pessoa comentaram a posição de Azevêdo. Um deles foi o vereador Tibério Limeira.

Em entrevista, o parlamentar disse que segue com João Azevêdo e classificou como acertada a decisão do governador.

– Foi uma decisão acertada. Ele sofria ataques e boicotes dentro do governo. Seguiremos com esse grupo que está se formando. Deixa João trabalhar – opinou.

Aliada do ex-governador Ricardo Coutinho, a também vereadora filiada ao PSB, Sandra Marrocos [foto], mandou um recado pra João: “Vá com Deus”.