Vereador sobre Ricardo Coutinho: “Ele não passava de alguém que cheirava a enxofre”

O vereador campinense Alexandre Pereira falou sobre a sétima fase da Operação Calvário que pediu a prisão preventiva do ex-governador Ricardo Coutinho.

Crítico do socialista, Alexandre mostrou um vídeo de uma reportagem durante a sessão dessa quarta-feira, 18, na Câmara, em que mostrava a história de uma mulher que, acometida por um câncer, teria entrado na Justiça para que o Estado liberasse o medicamento de R$ 20 mil e este, mesmo diante da decisão judicial, não o fez e a mulher faleceu meses depois. A história foi contada pela TV Paraíba há pelo menos dois anos.

A fala de Alexandre repercutiu na Rádio Campina FM. Na ocasião, ele disse que Ricardo Coutinho fez um dos piores governos na Paraíba.

– Desde que entrei nessa casa, tem sido mostrando as atrocidades e muitas vezes a incoerência do governo Coutinho, que muitas vezes era visto como um deus para alguns e um tirano para outros. Para mim, ele não passava de alguém que cheirava a enxofre. Ricardo Coutinho fez um dos piores governos que esse estado teve, pois maquiava, e hoje foi provado que conseguia manipular instituições. O Tribunal de Contas rastejava aos seus pés e ainda facilitava os desmandos que o governo fazia, e a Assembleia Legislativa era submissa, palavras do desembargador Ricardo Vital – disse.

Comentando a exibição do vídeo, Pereira disse que os supostos desvios de dinheiro público destinados à Saúde do Estado teriam feito com que o ex-governador e outros tivessem as mãos sujas de sangue pela omissão.

– Aí, vem agora as consequências para o ex-governador, que vai pagar caro pelos inúmeros pais e mães de família que ele deixou morrer à míngua – ressaltou.

Alexandre ainda comentou o cumprimento do mandado de busca no Palácio da Redenção e da Granja Santana, pela Polícia Federal, e disse que os oficiais não iriam a estes locais se não tivessem “alguma coisa que quisessem puxar”.

– Alguém fez alguma delação, disse alguma coisa, e a PF foi lá. Seu João não me diga que ganhou uma campanha sem saber de onde estava vindo os recursos para esta. Não é possível, já que ele era o super-secretário. Me parece que agora seu João não pode mais dizer que não sabia. Ele está em uma situação muito difícil e precisa explicar à Paraíba por que ganhou uma campanha no primeiro turno, majoritariamente, surpreendentemente. Tem que explicar essa mágica. Foi só o trabalho? Foi só o discurso? A Operação está mostrando que não foi só isso e eu defendo novas eleições na Paraíba, porque eu dizia já em abril que as eleições teriam sido fraudadas e, agora, começa a ser provado isso – ironizou.