Vereador do PSB afirma que pessoas estão sendo perseguidas pelo governo João

O vereador Anderson Maia (PSB) afirmou que continuará sendo oposição na Câmara Municipal de Campina Grande e disse que está aguardando o posicionamento do PSB sobre apoiar ou não o governo do Estado, tendo em vista que o governador João Azevêdo se desfiliou da legenda socialista.

– Continuo sendo oposição na Câmara. Se tratando do governo do Estado, eu estou aguardando uma determinação do próprio partido. O partido ainda não discutiu sobre ser oposição ou não ao governo do Estado – disse.

Anderson declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que não possui cargos no governo e que cabe a João Azevedo decidir quem sai ou fica na gestão.

Ele ainda citou que algumas pessoas estão se queixando de perseguição por parte do governo apenas por se posicionarem favoráveis à trajetória que Ricardo Coutinho teve no estado da Paraíba.

– Não tenho cargo no governo. As pessoas que acompanham nosso projeto são as mesmas que fizeram o nosso governador eleito. É uma decisão do governador avaliar quem deve ficar ou não. Tenho recebido algumas queixas de pessoas que já estão sendo perseguidas no governo por terem se posicionado favoráveis a coerência e respeito da história de Ricardo na Paraíba e em Campina Grande – colocou.