Vereador do MDB em Campina: Maranhão está mendigando apoio; é um ingrato

Em entrevista ao PARAIBAONLINE, o vereador Olímpio Oliveira, único representante do MDB no Poder Legislativo de Campina Grande, lamentou a condução que a direção estadual do seu partido está dando ao processo sucessório do próximo ano na cidade.

Na avaliação do parlamentar, ele merecia ser ouvido e ser destinatário de maior atenção da parte da direção partidária.

O MDB na Paraíba é presidido pelo senador José Maranhão.

Nos últimos dias, foi divulgado aqui no PARAIBAONLINE que existe uma mobilização para que o candidato a prefeito em Campina Grande venha a ser o ex-deputado Bruno Cunha Lima, atual chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

“O mandato que nós exercemos merece respeito”, bradou o vereador durante a entrevista.

Veja a entrevista de Olímpio.