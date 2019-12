Vereador dissidente do PSB revela estar pronto para disputar a PMJP

Aliado do governador João Azevêdo na Câmara Municipal de João Pessoa, Tibério Limeira é um de três vereadores do PSB que está aguardando o prazo legal para migrar de partido.

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (5), o parlamentou pessoense comentou a possibilidade de aliança com o prefeito Luciano Cartaxo (PV).

“Primeiro a gente precisa definir o projeto, precisa definir nossa linha de atuação política, não só a de atuação governamental: o que a gente quer das eleições de 2020, que cidade a gente tem como prioridade para disputar diante da geografia da Paraíba e, após isso, definir uma política de alianças, que não pode antecipadamente excluir ninguém”, afirmou.

Para as eleições municipais de 2020, Limeira disse estar pronto para disputar novamente o cargo de vereador, mas ressaltou que seu nome está à disposição do grupo político do governador João Azevêdo para enfrentar qualquer outro desafio.

“Eu estou pronto para disputar a reeleição como vereador. Quero que a cidade julgue e avalie se o nosso mandato cumpriu um papel importante e se a gente merece ser reconduzido à Câmara Municipal, porém sempre disse que sou uma pessoa de grupo, sou um militante, acima de tudo, e estou pronto para qualquer desafio, seja para disputar o Executivo ou para qualquer outra missão que me seja confiada pelo grupo que vai ser liderado e já está sendo liderando pelo governador João Azevêdo”, afirmou.

Com informações da Correio FM