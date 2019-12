Vereador denuncia fechamento de agência dos Correios em distrito de Campina Grande

O vereador Álvaro Farias (PSC) denunciou, durante entrevista à Rádio Campina FM, que a agência dos Correios do distrito de São José da Mata, encerrou as atividades nessa segunda-feira, 9.

De acordo com ele, o local funcionava apenas como ponto para entrega de correspondência, e os servidores que atuavam lá eram cedidos pela Prefeitura de Campina Grande.

O parlamentar pediu a sensibilidade dos superintendentes regionais dos Correios e apoio do prefeito Romero Rodrigues para tentar reverter a situação.

– Já tinha sido encerrada a parte de pagamentos no local e ficou só com a entrega de correspondência, que funcionava através de uma parceria com a Prefeitura de Campina Grande. Esta tinha cedido funcionários para realizar esse serviço lá. Porém, agora, soube da notícia de que as portas dos Correios de São José da Mata seriam fechadas de vez. É um prejuízo imensurável porque o distrito é maior que mais de 160 municípios da Paraíba, e como é que agora vai chegar correspondência no local? Apelo pelo bom senso da superintendência dos Correios de que volte a funcionar. Também peço que o prefeito entre nessa luta para que possamos vencer esse pleito – disse.