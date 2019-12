Vereador de CG afirma que seguirá o governador: “Se eu pudesse sairia hoje do PSB”

O vereador Bruno Faustino (PSB) afirmou que não é surpresa nenhuma a desfiliação do governador João Azevêdo do PSB, tendo em vista às discussões registradas desde meses atrás.

Ele destacou que se pudesse, sairia do PSB ainda hoje, acompanhando o governador, mas frisou que é necessário esperar o período da janela e trocar de partido.

Bruno assegurou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que seguirá o governador para continuar defendendo aquilo que acredita.

Ao ser questionado se vai para o Podemos, Bruno declarou que “o time já está fechado” e teria que procurar outra legenda.

– Não é surpresa para ninguém. Agora o governador vai procurar o partido que lhe acolha. No PSB não me caberá ficar, estarei indo também, no momento oportuno. Se eu pudesse, sairia hoje acompanhando João – disse.