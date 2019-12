Vereador da PB acusado de corrupção consegue liminar para voltar a Câmara

No município do Conde, situado na região metropolitana de João Pessoa, capital paraibana, o vereador Malbataham Pinto Filgueiras Neto, conhecido como “Malba de Jacumã” conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para retornar às atividades parlamentares.

Acusado de participação em um esquema criminoso, Malba de Jacumã foi preso no dia 6 de maio deste ano em decorrência de investigações que culminaram na Operação “Cavalo de Troia”. Afastado das atividades, ele foi solto em outubro.

Ele é apontado como integrante de um esquema, através do qual, vereadores do Conde contratavam assessores fantasmas e se apossavam de parte dos salários deles, a ‘rachadinha’.

Segundo investigações, uma ex-assessora afirmou que trabalhou para Malba de Jacumã durante a eleição e que foi convidada para trabalhar Câmara revelou que o vereador deixou clara a intenção de ficar com parte de sua remuneração.