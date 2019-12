Vereador campinense critica governador e o compara ao ex Ricardo Coutinho

O vereador da Câmara Municipal de Campina Grande, Márcio Melo (PSDC), criticou, durante entrevista à Rádio Campina FM, o posicionamento do governador João Azevêdo (sem partido), em relação à Rainha da Borborema.

De acordo com Márcio, João Azevêdo não têm diferença alguma do ex-governador Ricardo Coutinho, uma vez que, em sua visão, não dialoga com o prefeito de Campina, Romero Rodrigues (PSD), além de não marcar audiências solicitadas pelo chefe de executivo campinense.

“Ele vem à Campina Grande, junta o grupo dele, e tenta fazer ‘zuada’ em um canto e noutro, mas não traz nada de concreto para a cidade”, completou.

Por fim, ainda segundo o vereador, o governador deveria sim se propor a dialogar com o prefeito campinense, para que seja possível avançar, trazendo obras e benefícios através de parcerias.

“No meu ponto de vista, até o dia de hoje, ele faz o mesmo que o ex-governador fez. Faz de Campina Grande um descaso, ele desconhece a cidade. Porque na hora que se recusa a trazer benefícios, a trazer obras, a firmar parcerias, ele demonstra que está no mesmo nível do ex-governador”, finalizou.