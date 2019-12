Veneziano: “Continuarei apoiando incondicionalmente o governador João Azevedo”

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB), em entrevista concedida à rádio Caturité FM, falou sobre a desfiliação do governador João Azevedo, do seu partido, e abordou sobre uma possível saída do partido.

O senador paraibano declarou que seu apoio ao governador João Azevedo independe da sua saída ou permanência no partido.

– Para apoiar o governador João Azevedo, para emprestar como obrigação assumida, antes e durante o período eleitoral, eu não preciso sair do PSB. Tanto eu posso sair, como eu posso ficar, não é uma decisão que vai ser tomada sem que nós levemos em consideração algumas abordagens – afirmou.

Veneziano ainda reafirmou seu apoio incondicional a João Azevedo.

– A minha presença no PSB, se eu ficar no PSB, continuarei apoiando incondicionalmente o governador João Azevedo. Se eu decidir sair da legenda, da mesma forma continuarei a apoiá-lo – afirmou.