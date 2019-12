Veja maneiras de como ajudar a Casa da Criança Dr. João Moura

A diretora da Casa da Criança Dr. João Moura, Irmã Joana, declarou que a Casa está passando por dificuldades e precisa de doação constante por parte da população. Ela explicou que a Casa acolhe atualmente 263 crianças de zero a seis anos que têm os pais presos, que perderam os pais ou que se encontravam em estado de vulnerabilidade.

Segundo Joana, as crianças ficam na casa das 7h às 17h, de segunda a sexta, e recebem toda a assistência e cuidado que precisam.

Ela frisou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que além da feijoada beneficente, que será realizada no próximo sábado (7), existem várias formas de as pessoas ajudarem a Casa da Criança, que fica localizada na rua Doutor João Moura, 487, no bairro São José. O telefone para contato é (83) 3321-3629.

– Existem várias maneiras de fazer a sua doação. Existe a doação espontânea, onde recebemos diariamente as pessoas que trazem cestas básicas, material de limpeza, higiene e roupas. Temos um carnê para quem quiser nos ajudar, é só nos procurar na Casa da Criança – disse.

De acordo com a secretária da Casa da Criança, Maria Bethânia, a Casa atua há 65 anos e ampara não só as crianças, como a família em um contexto geral. Ela destacou que é preciso que as pessoas se sensibilizem mais com a causa e com o trabalho que é realizado pela instituição diariamente, com todo carinho e cuidado.

– Atendemos criança com risco de vulnerabilidade. Fazemos triagem, conversamos, procuro conhecer bem a história da mãe, da família. A gente dá toda a assistência, não só à criança em si, mas à família em um contexto geral. A gente precisa conhecer o outro para saber a necessidade. Nós temos obrigação de dar assistência à criança, de cuidar da criança, não só a Casa da Criança, mas a sociedade em si – enfatizou.

Para ajudar através de depósito bancário, a conta disponível é:

Conta Banco do Brasil

Agência: 0063-9

C/C: 7702-X