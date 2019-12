Veja como estão os preços da água mineral em Campina Grande

De acordo com a última pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina Grande no dia 20 deste mês em 12 estabelecimentos da cidade, o botijão de 13kg do gás de cozinha está sendo comercializado por preços que variam de R$ 62 a R$73 no pagamento a dinheiro e R$ 70 a R$ 75 na compra com cartão de crédito.

Já a água mineral, das quatro marcas pesquisadas, uma chega a sofrer uma diferença de preços de 43% entre os estabelecimentos visitados.

Os menores preços do botijão de 13 quilos do gás de cozinha em Campina Grande foram encontrados nos bairros do Alto Branco (R$ 65), Jardim Paulistano (R$ 68) e nas Malvinas (R$ 62).

Já a água mineral o melhor preço encontrado para a marca Indaiá (R$ 8) foi nos bairros Centro e no José Pinheiro, Savoy (R$ 3,50) no bairro da Prata, Santa Vitória (R$ 4) no Centenário, Jardim Paulistano e Monte Castelo e a Sublime chegou a ser encontrada por R$ 5 no bairro da Prata.

Para acessar a pesquisa completa para o gás de cozinha e a água mineral, acesse o link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisas/pesquisa-de-preco/