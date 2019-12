Veja como era organizado o suposto esquema criminoso comandado por RC

A medida cautelar do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), entre outros suspeitos de envolvimento na suposta organização criminosa acusada de desviar recursos públicos destinados aos serviços de Saúde e de Educação no Estado da Paraíba, foi dividida em quatro núcleos: Político, Econômico, Administrativo e Financeiro Operacional.

Confira nas imagens abaixo, extraídas da decisão do desembargador Ricardo Vital, como era organizado o suposto esquema e quem fazia parte de cada núcleo destrinchado pelo Ministério Público da Paraíba, através da sétima fase da Operação Calvário – Juízo Final.

Núcleo Político

Núcleo Econômico

Núcleo Administrativo

Núcleo financeiro