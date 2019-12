Vaticano inaugura a iluminação natalina de 2019. Veja as imagens

Da Redação com Ascom. Publicado em 8 de dezembro de 2019 às 13:40.

A inauguração do presépio e da iluminação da árvore de Natal na Praça São Pedro, em Rima, na Itália, é uma tradição que agrada também aos adultos.

Introduzida em 1982 por São João Paulo II, há 37 anos acompanha e convida romanos, turistas e peregrinos do mundo inteiro. E para muitos tornou-se um evento que não se pode perder.

A cerimônia de inauguração deste ano teve lugar na última quinta-feira, presidida pelo cardeal Giuseppe Bertello e por dom Fernando Vérgez Alzaga, respectivamente, presidente e secretário geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

O presépio e a árvore de Natal foram doados por duas pequenas localidades do nordeste da Itália, respectivamente, pelas cidadezinha de Scurelle, na província de Trento, e Rotzo, no planalto de Asiago: dois dos numerosos municípios profundamente atingidos pela tempestade que em 2018 devastou florestas inteiras do Triveneto.

A emoção acompanha o acender das luzes do presépio e da árvore de Natal. Sorrisos e olhos luminosos marcam os rostos de todos, dos pequenos e dos grandes.

Veja aqui o vídeo compartilhado pela assessoria do Vaticano: