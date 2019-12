Usina Energisa recebe honraria por fomentar a cultura na Paraíba

A Usina Energisa, que cumpre seu papel social divulgando as manifestações culturais do estado, foi a instituição escolhida neste ano para receber a comenda Joacil de Britto, honraria entregue pela União Brasileira de Escritores (UBE) – regional Paraíba.

A solenidade de entrega da comenda vai acontecer nesta terça-feira, 10, às 19h, na sede da UBE-PB, que fica localizada na Avenida Rio Grande do Sul, 1411, bairro dos Estados, em João Pessoa.

A comenda Joacil de Britto, que leva o nome do jurista e ex-membro da Academia Paraibana de Letras, é entregue anualmente à instituição que mais se destacou no âmbito cultural através de uma eleição entre os membros da UBE-PB.

Na ocasião, os escritores também vão entregar a comenda Afonso Pereira da Silva a três colegas que se destacaram pelas suas produções literárias em 2019, são eles Waldemar José Solha, Luiz Gonzaga Rodrigues e Maria das Vitórias de Lima Rocha.

“Nosso objetivo com a Usina Energisa é estimular permanentemente a cultura paraibana. Todas as atividades que a Usina recebe passam por uma forte curadoria, pois entendemos que a cultura tem um papel transformador e de grande responsabilidade social. Investir em cultura é dar as pessoas a oportunidade de se desenvolverem e adquirirem sabedoria e conhecimento”, disse o presidente da Energisa na Paraíba, Ricardo Charbel.

Sobre a Usina Energisa

Localizada na região conhecida como Cruz do Peixe, a Usina Energisa funciona nas instalações históricas de onde existiu a sede da Empresa de Tração, Luz e Força da Paraíba.

Inaugurada em 2003 pela Energisa, a Usina surgiu com o intuito de ampliar a participação da distribuidora de energia elétrica na vida das pessoas, recebendo durante o ano inteiro programas, atividades e atrações ancoradas em cultura e arte.

As atividades de artes plásticas, cinema, música, dança e literatura acontecem nos anexos Café da Usina, na Sala Vladimir Carvalho, no Espaço Energia, na Galeria de Arte, na recém-inaugurada Tenda da Música e no próprio pátio da Usina.

A programação cultural é definida por um Conselho Curador que tem consultoria do produtor e artista plástico Dyógenes Chaves.