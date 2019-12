Unifacisa assina segundo contrato com BNB para expansão do HELP

Foi assinado nesta terça-feira, 17, na Unifacisa, o segundo contrato para expansão do HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa.

Concebido para ser uma verdadeira revolução nos serviços de saúde, o projeto inicial tinha previsão de 200 leitos e com a ampliação de mais 200 unidades, mas de acordo com o Chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, devido ao levantamento das necessidades da cidade e região, foi realizada a assinatura de um segundo contrato para ampliação da obra.

“O HELP passou a ter um aspecto nacional, pela qualidade dos serviços que serão oferecidos, desta forma, decidimos fazer essa ampliação agora. Buscamos nosso principal parceiro, que é o Banco do Nordeste, e já estamos fazendo essa ampliação”, afirmou.

Da primeira fase da obra, toda estrutura metálica já está montada, faltando tão somente concretar e partir para o trabalho de acabamento.

“Esse aumento já estava previsto, mas pelo nível de informação que recebemos, resolvemos fazer essa ampliação neste momento para não realizar reforma com o hospital em andamento. Queremos entregar o mais moderno hospital totalmente pronto, com os seus 26.000m² de área construída”, destacou.

Segundo o Chanceler, a ampliação do hospital não mudará a previsão de entrega da obra.

“Vamos dobrar o nosso contingente de funcionários trabalhando na obra. Iremos implementar o mesmo ritmo e a primeira fase de entrega dos laboratórios será em janeiro, como havia sido previsto”, finalizou.

HELP – O projeto contará com uma infraestrutura inovadora do ponto de vista de tecnologia e humanização do atendimento. Serão 26.000m² de área construída, um moderno centro de diagnóstico, UTIs (adulto, infantil e neonatal), pronto atendimento adulto e pediátrico, e centro de oncologia com equipamentos de última geração.

O hospital contará ainda com um grande centro de treinamento médico e um núcleo de pesquisa científica de ponta, com participação de parceiros nacionais e internacionais. Este complexo hospitalar oferecerá uma estrutura completa com o propósito da plena construção do conhecimento e do futuro da saúde de Campina Grande, da Paraíba e do Nordeste.