Uma banda do PSB na Assembleia quer ficar no partido e no governo

Está, no mínimo, curiosa, a situação da bancada do PSB na Assembleia Legislativa, diante da desfiliação do governador João Azevedo.

As deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra sinalizam que vão se afastar rapidamente da base governista.

Já os parlamentares Jeová Campos e Buba Germano demonstram o desejo de permanecer no partido e também na bancada situacionista.

