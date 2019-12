Um homem é morto e outro fica ferido após disparos de arma de fogo no Sertão

Nesta sexta-feira, 6, o município de Sousa, no Sertão paraibano, foi marcado pela morte de um homem a tiros próximo ao mercado de carnes.

De acordo com informações, a vítima era ex-presidiário, e, no momento em que foi alvo do crime, carregava uma pochete, onde os policiais encontraram uma arma de fogo.

Ainda segundo as informações, os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta, e, após, atirarem na vítima seguiram em fuga.

O corpo do ex-presidiário foi encaminhado ao Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Cajazeiras.

Uma bala perdida atingiu também outro homem que trafegava pela localidade. A segunda vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Sousa, mas seu estado de saúde ainda não foi informado.