Últimos dias de inscrições para mestrado em Ciência Animal da UFCG

Terminam no próximo dia 12 de dezembro, as inscrições do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA), mestrado acadêmico, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Patos. São ofertadas 8 vagas na área de concentração Produção Animal.

O programa possui as seguintes linhas de pesquisa: Avaliação de Alimentos e Nutrição Animal; Controle Preventivo na Produção Animal; Manejo Produtivo de Ruminantes; e Manejo Sustentável da Caatinga e Produção de Plantas Forrageiras.

As inscrições estão sendo realizadas no Setor de Protocolo do Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), no horário das 7h30min às 11h e das 14h às 17h. Também são aceitas inscrições via Sedex.

Para participar, o candidato deve preencher o requerimento e o formulário de inscrição e juntar às demais documentações listadas em edital, incluindo o pré-projeto de, no máximo, cinco páginas.

A seleção será feita em três etapas: prova escrita e entrevista, a serem realizadas no dia 4 de fevereiro de 2020; e análise do currículo. Será aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5. O resultado será divulgado até o dia 12 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3511.3043, ou pelo e-mail [email protected].

Confira o edital.