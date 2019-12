UFCG lança plataforma para acompanhamento das atividades parlamentares no Congresso

A Universidade Federal de Campina Grande, através do laboratório Analytics, lançou, no último dia 27 de novembro, a plataforma online Parlametria.

A ferramenta, que funciona tanto pelo computador quanto pelo celular, permite que o cidadão acompanhe as atividades dos deputados e senadores no Congresso Nacional.

A plataforma é dividida em três sessões: Perfil Parlamentar, Leg.Go e de relatórios, como explicou à Rádio Campina FM o professor e coordenador do laboratório, Nazareno Andrade.

– A ideia é facilitar o acesso do cidadão às informações do Congresso Nacional, não apenas em caráter jornalístico, mas também baseada em dados e observações sobre o que os parlamentares fazem, quais as propostas aprovadas, as emendas feitas, de forma que tenha mais contexto e informação para acompanhar o que eles fazem. A plataforma dispõe de sistema para acompanhar a tramitação de proposições de temas que interessam à comunidade em geral, serviço para o entendimento do perfil dos nossos parlamentares, como por exemplo, para saber como eles votam em determinado tema, se estão alinhados ou em oposição ao que o Executivo recomenda. E por fim, uma sessão que remete a um relatório das ações – disse.

Para acompanhar, basta acessar www.parlametria.org