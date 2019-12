UFCG convoca candidatos aprovados no concurso para servidores

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 20, dois editais convocando os candidatos aprovados e classificados no concurso público para técnico-administrativos para reunião no próximo dia 27, quando serão definidos os campi de lotação.

O primeiro edital convoca os 85 classificados para as vagas originais do concurso, realizado em setembro passado, e o segundo classifica 18 aprovados para o preenchimento de vagas geradas por aposentadoria, exoneração ou óbito – após a publicação do edital de abertura do concurso.

A reunião acontecerá às 8h30 no Auditório João Roberto Borges de Souza, no Bloco da Reitoria (AA), no campus sede, com tolerância máxima de 15 minutos. Os classificados deverão apresentar documento de identificação com fotografia, original e cópia.

O não comparecimento acarretará a perda do direito de escolha do local, ficando a critério do Comitê Assessor de Vagas de Servidores Técnico-Administrativos da UFCG a definição do campus e setor de locação. Na reunião serão anunciadas as datas de nomeação, posse, avaliação médica, entre outras informações.