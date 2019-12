UEPB desenvolve pesquisa para tratamento de câncer de mama

A universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em parceria com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Ulster University (Irlanda do Norte) desenvolveu uma pesquisa sobre tecnologia farmacêutica referente ao combate do câncer de mama.

O estudo foi intitulado como “Carreadores lipídicos nanoestruturados contendo ftalocianina funcionalizados com ácido fólico para terapia fotodinâmica”.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o professor da UEPB, João Augusto Oshiro Júnior, destacou que o objetivo do estudo é minimizar os danos do tratamento cancerígeno.

– O objetivo da pesquisa foi tentar minimizar um pouco o sofrimento das mulheres que possuem essa enfermidade e têm que passar por tratamentos, que não são seletivos e causam muitos danos as células saudáveis. Pensamos em usar uma terapia alternativa aprovada para tratamento de câncer de pele. Ela é minimamente invasiva e não afeta as células sadias – disse.

Por fim, João Augusto falou que os pesquisadores pretendem iniciar os experimentos em animais.