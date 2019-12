TV Cultura escolhe nova apresentadora do Roda Viva

A TV Cultura acaba de contratar a jornalista Vera Magalhães para apresentar o Roda Viva, um dos mais conceituados programas de entrevistas da televisão brasileira, exibido há 33 anos pela emissora. Ela deve estrear em janeiro.

Vera Magalhães é formada em jornalismo pela ECA-USP. Tem passagens pela Folha de S.Paulo, onde, ao longo de 14 anos, foi chefe de reportagem de Política, repórter do Painel em Brasília, editora de Poder e da coluna Painel.

Também passou pela revista Veja, onde foi editora-executiva e titular da coluna Radar.

Atualmente é editora do site de análise política BRPolítico e colunista do jornal O Estado de S.Paulo, cargo que irá conciliar com o Roda Viva.

Também apresentava o programa 3 em 1, na rádio Jovem Pan, função da qual irá se afastar.

Vera é casada com o jornalista Otávio Cabral e mãe de Lucas, de 19 anos, e Felipe, de 11. Além da política, seus interesses incluem música, futebol (é torcedora do São Paulo FC), cinema, séries e literatura. Também é corredora (já fez cinco meias maratonas).

Sobre o programa, que comandará a partir do final de janeiro, Vera comenta: “Cresci assistindo ao Roda Viva com meus pais, ela uma social-democrata, ele um liberal. Aquela roda sempre permitiu que os dois tivessem voz”, diz a nova apresentadora.