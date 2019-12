Tucana descarta apoio ao governo com a desfiliação de Azevêdo do PSB

“Óleo e água não se misturam. Somos oposição e eu não acredito no governo e não acredito que a Operação Calvário não esteja atuando também neste governo”. Foi o que declarou a deputada Camila Toscano (PSDB) sobre a possibilidade de a bancada tucana apoiar o governo de João Azevêdo.

“Eu não posso me misturar a esse governo que é a continuidade do outro e que teve seus secretários presos pela Polícia Federal. Para mim não muda nada. Ficou nítido que essa briga é somente pelo poder, é pela manutenção de um esquema que tinha na Paraíba. Todo mundo está vendo isso. Um acha que a Paraíba é sua e por isso deve mandar. Nós não temos nada a ver com isso”, disse.

Segundo Camila, todo o esquema montado de corrupção do PSB não será apagado com a desfiliação de João Azevêdo. “O fato é que Ricardo elegeu alguém achando que seria sua marionete e como não conseguiu manobrar a marionete, os dois acabaram rompendo. Eu só acredito realmente nesse rompimento aqui na Casa quando eu vir algum deputado subir a tribuna e falar o que sabe. Mas é mais fácil ter duas oposições do que isso acontecer, e eu não me junto a esse grupo”, destacou.