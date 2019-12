Tovar Correia Lima: “Só sou candidato se for para unir, aglutinar”

O deputado estadual e secretário de Planejamento de Campina Grande, Tovar Correia Lima (PSDB), declarou que já esteve a frente de três secretarias e disse que essa realidade lhe agregou muito como político e pessoa.

Ele destacou que a secretaria de Planejamento atualmente está lhe proporcionando a imersão na cidade de Campina Grande nos mais diversos aspectos.

– Acredito que a secretaria de Planejamento me credencia a ter o conhecimento dessa teia que é Campina Grande e por conta disso eu termino tendo um conhecimento maior da cidade, não só da área urbanística, mas também da área técnica – disse.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande em 2020, Tovar destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a escolha do candidato deve ser feita em conjunto com todos os que fazem parte do governo. Ele frisou que o afunilamento será feito levando em consideração o bem da cidade de Campina Grande e o projeto que deverá ser apresentado para a população campinense.

– Eu tenho conversado muito com todos os membros do governo. Eu acho que tem que ter a participação de todo mundo. Nesse diálogo é claro que parte para 2020. Não estou colocando como imposição uma candidatura minha ou de quem quer que seja. Não sou candidato de todo jeito, só sou candidato se for quem a cidade queira dialogar e se for para unir, para aglutinar – colocou.

Tovar declarou que está em dúvida sobre a questão partidária e disse que já avisou que se o PSDB não mudar suas práticas, ele mudará de legenda. Ele ainda citou que não possui problema em mudar de partido e considerou o PSD como uma alternativa possível.

– Minha questão partidária é bem clara. Estou no PSDB hoje, o PSDB vem mudando a cara, mudando suas práticas e a forma que o PSDB vem se comportando vem de uma mudança que estou esperando mais ou menos – pontuou.