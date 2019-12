Tomam posse os membros da Comissão do Plano Diretor de Campina Grande

O prefeito Romero Rodrigues e o secretário municipal de Planejamento, Tovar Correia Lima, empossaram na manhã desta sexta-feira (20) os membros da Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor de Campina Grande, conforme determina o Decreto 4.443/2019.

A solenidade de entrega das portarias aconteceu no auditório do IPSEM. O mandato dos membros tem a duração de um ano ou até a elaboração do texto final de revisão do Plano Diretor.

A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades, além de representantes da nova comissão, entre eles os secretários Renato Gadelha (Agricultura), Rodolfo Gaudêncio (Educação), Carlos Dunga (Executivo da Seplan) e Eva Gouveia (Semas); vereadores Alcindor Vilarim, Saulo Germano e Alexandre do Sindicato; Morgana Targino (arquita/Seplan) e Helder Campos (Sinduscon).

Após a entrega das portarias, aconteceram os pronunciamentos das autoridades. Quem primeiro falou foi o secretário Tovar Correia Lima. Ele destacou que será desenvolvido um cronograma de trabalho cujo resultado será uma produção que atenderá os novos tempos vividos por Campina Grande e contemplará os anseios das gerações futuras. Conforme explicou, a iniciativa agora desenvolvida é importante porque a última revisão do Plano Diretor apenas aconteceu em 1996.

Em seguida, falou o prefeito Romero Rodrigues. Em sua visão, a comissão terá uma grande missão porque vai desenvolver um plano capaz de retratar a nova realidade da cidade. “De fato, ela vem em boa hora, mesmo porque aconteceram importantes mudanças de legislação. Além disso, os novos tempos exigem uma política de planejamento que contemple questões como mobilidade urbana, habitação e serviços públicos de qualidade”, afirmou.

Ao desejar sucesso aos membros da comissão, o prefeito destacou que o governo municipal vai disponibilizar técnicos e dar o máximo apoio às ações de revisão, pois é de grande relevância se pensar no bem estar da presente e das futuras gerações da cidade, exigindo-se documentos que possam nortear as ações das administrações públicas e dos diversos segmentos sociais.

Foram empossados e atuarão na comissão membros de diversas entidades representativas da sociedade campinense:

UFCG

Titular: Demóstenes Andrade de Moraes

Suplente: Kainara Lira dos Anjos

UEPB

Titular: Maria Jackeline Feitosa de Carvalho

Suplente: Roberto Jefferson

UNIFACISA

Titular: Lívia de Almeida Rocha

Suplente: Daniel Celegatti

UNINASSAU

Titular: Raphael Albuquerque dos Santos

Suplente: Mayara Cinthia Brasileiro Sousa

CONCIDADE

Titular: Ainda Paula Pontes de Aquino

Suplente: Maria do Socorro Ramalho

CDL

Titular: Carlos José da Silva Botelho

Suplente: Valéria Barreto Valença

GEUR

Titular: Antônio Albuquerque da Costa

Suplente: Arthur Valverde

CTMU

Titular: José Anchieta Bernardino Gomes Filho

Suplente: Fernando Soares dos Santos

CAU

Titular: Mayrla Janine Souto Maior Catão

Suplente: Ricardo Victor de Mendonça Vidal

ARPIA

Titular: Luciana Marques Rocha Ferreira

Suplente: Maria das Graças Farias Moura

SINDUSCON

Titular: Lamir Mota Filho

Suplente: Helder Campos Pereira

FIEP

Titular: Helder Campos Pereira

Suplente: Raquel Almeida

ACCG

Titular: Marcos Procópio

Suplente: Paulo Antônio Medeiros Silva

SEBRAE

Titular: João Alberto Miranda Leite

Suplente: Rosa Maria Nascimento Correia