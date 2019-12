TJPB escolhe novo membro efetivo do TRE-PB

Com 14 votos, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho foi indicado pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba para, a partir do mês de março de 2020, integrar o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), como Membro Efetivo, na categoria de Desembargador, preenchendo a vaga que será aberta com o fim do término do biênio do desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, atual presidente.

A indicação foi feita na sessão administrativa desta quarta-feira (11).

Desembargador Joás de Brito

O desembargador Joás de Brito assumirá o TRE-PB como vice-presidente e corregedor da Corte Eleitoral estadual. Integram, atualmente aquela Corte, os desembargadores José Ricardo Porto (membro efetivo), Fred Coutinho e Fátima Bezerra Cavalcanti (membros suplentes).

Desembargador Carlos Beltrão

Após a indicação, o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho felicitou o colega. “O TRE estará muito bem representado. Desejo muita sorte para a nova função que Vossa Excelência vai exercer”, disse.

Por sua vez, o magistrado indicado agradeceu os votos recebidos e intencionados dos colegas que não puderam comparecer à sessão. “Os desembargadores Carlos Beltrão e Ricardo Porto têm feito um excelente trabalho à frente da Justiça Eleitoral. Isso só aumenta a minha responsabilidade com o cargo e eu espero corresponder a confiança depositada”, afirmou.

Lista Tríplice / membro substituto – Ainda durante a sessão, os membros do Pleno votaram no nome de Aniel Aires do Nascimento (substituindo Hipólito Machado Raimundo de Lima) para compor a lista tríplice para preenchimento da vaga de Membro Substituto, na categoria Jurista, em decorrência do término do biênio de Aécio de Souza Melo Filho. Também constam na lista os advogados Aécio de Souza Melo Filho e Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira, indicados na sessão do Pleno do dia 17 de outubro de 2018.