Tenda da Música recebe Totonho neste sábado, 14, no “Natal na Usina”

A grande novidade da 6ª edição do “Natal na Usina”, a Tenda da Música, recebe neste sábado, 14, o cantor Totonho, que lidera o grupo alternativo “Totonho e os Cabras”. Eles se apresentam no polo principal do evento, um espaço ao ar livre exclusivo para shows de artistas da terra, a partir das 20h, na Usina Energisa.

No show, Totonho pretende apresentar ao público canções inéditas do seu próximo disco de trabalho “Ai Dentu”, que ainda não foi lançado. O álbum flerta com o que o artista chama de “Hip Hop do Mato” e rap com entonações de repente nordestino. O trabalho tem uma sonoridade conhecida como “Tribal Tecnológico”. Também estarão presentes no show músicas com pegadas romântica e dançante, dos outros quatro álbuns já lançados pelo grupo.

A banda que vai realizar o show junto com Totonho é formada pelos melhores músicos da cena musical de João Pessoa, são eles Chico Limeira, Beto Prea, Luís Humberto, Ernani Guitarra e Novinho. A promessa é de um grande baile a céu aberto.

Polo Café da Usina

Ainda no sábado (14), a programação tem início a partir das 19h, no polo Café da Usina. A banda paraibana Pau de Dar em Doido, conhecida por não ser convencional, leva para o espaço sua música orgânica e áspera. Após um hiato de produção, o grupo volta à ativa com o disco “Emaranhado”, que tem 11 faixas. O show pretende muita percussividade e eletricidade.

Polo Sala Vladimir Carvalho

Já na Sala Vladimir Carvalho, a banda Caburé apresenta sua sonoridade mestiça, que funde elementos do universo pop com um apelo dançante. O grupo tem parceria com artistas locais e nacionais e ocupa um lugar de destaque na cena musical independente da Paraíba. A apresentação, que acontece no sábado (14), às 22h, é uma ótima oportunidade para quem quer apreciar o som da cena alternativa de João Pessoa.

Programação infantil

O “Natal na Usina” tem uma programação toda especial para as famílias, principalmente para a criançada. Os pequenos poderão brincar à vontade no Espaço Kids aberto a partir das 17h durante o final de semana e visitar o Papai Noel, no sábado das 18h às 21h, e no domingo, das 17h às 20h. Serão realizadas ainda muitas atividades como oficinas artísticas, jogos e brincadeiras de roda, além de performances circenses.

E não para por aí, a Cia Forrobodó de Teatro vai apresentar, no sábado (14), a história “A mala encantada”. Já no domingo (15) é a vez do grupo Cantoria de Histórias encenar a narrativa “Êh boi…”. No mesmo dia, às 18h, no polo Sala Vladimir Carvalho, a Mostra de Coral da Usina promete emocionar. Os cantores não pouparão alegria e encanto ao executarem músicas desse período tão especial que é o Natal.

A programação do “Natal na Usina” conta ainda com feirinha de artesanato e gastronômica, a partir das 15h, neste final de semana. O “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba em parceria com o Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no hotsite https://natalnausina.com.br/.