Tenda da Música é a grande novidade do “Natal na Usina”

Em sua 6ª edição, o “Natal na Usina”, que será realizado de 6 a 29 de dezembro na Usina Energisa, traz uma grande novidade neste ano: a Tenda da Música – um espaço ao ar livre, exclusivo e completamente repaginado.

Para se apresentar na Tenda, foram selecionados grandes nomes da cena musical paraibana. A artista Cátia de França fará a abertura do evento, a partir das 20h. Já no sábado, 7, a animação ficará por conta de Seu Pereira e Coletivo 401.

Na noite da estreia, a cantora e compositora Cátia de França, natural de João Pessoa, vai fazer um show em comemoração aos 40 anos do lançamento do seu primeiro LP, o “20 palavras ao Redor do Sol”.

Junto com outros cantores nordestinos, Cátia ganhou projeção no cenário musical na década de 1970. Ela se destaca desse grupo como a única mulher que compõe, toca e interpreta suas próprias canções.

Aos 72 anos, a cantora segue se apresentando pelo Brasil resistindo aos apelos comerciais e priorizando a arte.

O disco “20 palavras ao Redor do Sol” foi baseado em poemas do escritor João Cabral de Melo Neto e contou com a participação dos artistas Sivuca, Dominguinhos, Lulu Santos, Sérgio Boré, Chico Batera e Bezerra da Silva.

Foi neste trabalho que surgiram as canções “O Bonde”, “Itabaiana”, “Kukukaya (Jogo da Asa da Bruxa)” e a canção homônima ao álbum, que estão garantidas em sua apresentação.

A abertura da 6ª edição do “Natal na Usina” também terá a apresentação do grupo de percussão feminino As Calungas, às 18h.

Criado em 2012 por mulheres que se identificam com a cultura popular e seus folguedos, e levantam a bandeira da preservação das tradições culturais, o grupo vai se apresentar às 18h, durante o acendimento das luzes da decoração de Natal da Usina Energisa.

Ainda na primeira noite do evento, os Mulatos fazem show no Café da Usina, às 19h. O grupo tem um repertório que vai de samba raiz, chorinhos e clássicos da MPB até composições autorais.

Já na Sala Vladimir Carvalho, a animação ficará por conta da banda Funkeria [foto], a partir das 22h. A big band promete uma apresentação contagiante com muito Pop, Soul e Black Music.

Programação do sábado

No segundo dia do “Natal na Usina”, 07, a Tenda da Música vai receber Seu Pereira e Coletivo 401. Na estrada desde 2009, com um repertório autoral baseado especialmente na poesia do cotidiano, o grupo usa a internet como sua principal ferramenta de divulgação.

Com forte presença de palco e um público que canta junto as canções, eles vão tocar os sucessos do álbum “Eu Não Sou Boa Influência para Você”.

A banda tem o reconhecimento do público pessoense e dos principais informativos de cultura especializada do país. A apresentação começa às 20h.

E além de Seu Pereira e Coletivo 401, no sábado, também vai rolar a banda Flores Baldias, que tem o trabalho marcado por fortes influências regionais em diálogo com outras manifestações musicais.

De xote ao groove, baião ao flamenco e coco de roda ao rock’n roll, a banda se apresentará na Sala Vladimir Carvalho, às 22h.

E, na mesma noite, o Café da Usina vai abrir espaço para os músicos Tony Leon, Kennedy Costa e Alex Madureira mostrarem o trabalho do grupo Tins, Tons e Tais, que passeia pelo circuito underground.

O “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba em parceria com o Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no hotsite https://natalnausina.com.br/.