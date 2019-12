TCE sai em defesa de conselheiros citados na 7ª fase da Operação Calvário

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de dezembro de 2019 às 15:24.

“O Tribunal de Contas da Paraíba afirma a disposição de colaborar e, assim, de oferecer meios, informações e equipamentos que se façam necessários às investigações”, diz nota do presidente da Corte, conselheiro Arnóbio Viana (foto), apresentada no início da sessão plenária desta quarta-feira (18) e atinente à chamada Operação Calvário.

A nota lembra, em defesa desse propósito, o estabelecimento de parceria “há muito firmada com os organismos que, na Paraíba, incluem representações do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal, em meio a outras”.

Prossegue: “Decisões, arquivos e dados já assim compartilhados têm contribuído, ao longo do tempo, com a apuração, na área criminal, de ilicitudes e desvios de recursos públicos”.

E conclui: “De resto, o Tribunal de Contas da Paraíba manifesta a mais absoluta confiança na honradez, decência e dignidade daqueles que o integram, todos com atuação de enorme relevância para os recursos e os destinos da Paraíba”.

O assunto também foi referido em manifestações pessoais dos conselheiros Nominando Diniz, Arthur Cunha Lima e André Carlo Torres Pontes, ocasião em que receberam, ainda, a solidariedade de seus pares e de advogados presentes à sessão plenária