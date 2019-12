Taxistas desistem de bandeira 2 e decidem fazer promoções no fim de ano em Campina

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Campina Grande, Carlos Santiago, falou sobre a Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), reajustar a ‘bandeira 2’ e da tarifa para o serviço de mototaxi, durante 24 horas, nas corridas realizadas durante o mês de dezembro.

O reajuste é considerado como o décimo terceiro dos taxistas. A bandeira 2, conforme a medida, terá o valor de R$ 5,00 e a hora parada será de R$ 22,00.

Entretanto, mesmo com a medida, Santiago anunciou durante entrevista a uma emissora de rádio local que por causa das dificuldades enfrentada pela categoria, no lugar do aumento da tarifa, estão sendo realizadas promoções.

– A lei nº 2.783/93 dar o direito ao taxista trabalhar na bandeira 2 durante o mês de dezembro. Diante das dificuldades que a categoria estar passando com essa crise e com a concorrência, a categoria estar abdicando desse direito e está com promoção trabalhando durante o mês de dezembro na bandeira 1 – informou.