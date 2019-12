Suspeitos de tráfico são presos na zona sul de João Pessoa

As ações de combate ao tráfico de drogas continuam intensas em João Pessoa, e na tarde deste sábado (7), mais quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar, suspeitas desse crime.

Dessa vez, as prisões aconteceram na zona sul da capital, resultando ainda na apreensão de arma de fogo, munições, substância semelhante à maconha, skank, êxtase, cocaína e balança de precisão.

Os suspeitos têm 37, 35, 26 e 21 anos de idade, e todos já tinham passagem pela Polícia por envolvimento com drogas.

O mais velho deles foi preso com uma sacola com cerca de um quilo de maconha, na região do loteamento Cidade Maravilhosa, nas proximidades de uma faculdade particular. Na casa dele, os policiais da Força Tática do 5º Batalhão localizaram um revólver calibre 38 e sete munições.

“Temos informações de que ele gerenciava o tráfico na região”, disse o tenente R. Sousa, que conduziu a ação.

Já os três suspeitos restantes foram presos em outra ocorrência, no bairro de Água Fria, nas proximidades do José Américo. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico.

Os policiais chegaram até o grupo após abordarem uma dupla que estava na frente de uma casa. Ao perceber a chegada da PM, o terceiro suspeito tentou fugir e se livrar de drogas.

Nessa última ação foram apreendidos cerca de meio quilo de substância semelhante à skank – substância concentrada de maconha – 15 comprimidos de êxtase, 10 gramas de cocaína, dinheiro, e balança de precisão.

Toda a droga apreendida, arma de fogo e os suspeitos envolvidos em ações criminosas foram encaminhados para Central de Flagrantes.