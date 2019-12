Suspeito de invadir loja é preso em Campina Grande

Na madrugada desta quinta-feira (12), um homem foi preso em flagrante depois de invadir um estabelecimento em Campina Grande. O caso ocorreu em uma loja de refrigeração situada no bairro do Jardim Paulistano.

Os proprietários, que residem nos fundos do estabelecimento comercial, acordaram por volta das 4 horas da madrugada com o barulho dos bandidos invadindo o local.

“Eles estavam dentro do galpão separando peça de alumínio e de cobre, que eles podem vender no peso. Foi quando meu menino acordou com o barulho e me chamou”, afirmou o dono.

De acordo com o proprietário, um suspeito conseguiu escapar correndo, mas outro foi apreendido. Emerson Monteiro da Silva, de 25 anos, foi encaminhado a Central da Polícia Civil.

No entanto, essa não é a primeira vez que tentam invadir a loja. O dono falou que há aproximadamente 20 dias arrombaram o portão da frente e levaram suas ferramentas de trabalho.