Suspeito de assaltar agência bancária da UFCG é preso em Campina

Na manhã desta sexta-feira (13), no bairro do Ligeiro, em Campina Grande, um homem de 27 anos foi preso suspeito de participar de um assalto ao banco dentro da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no ano de 2018.

Além disso, ele também é suspeito de ter participado de um homicídio no ano de 2017, no bairro Bodocongó III.

Ele foi preso e levado para a Central de Polícia da cidade.