Superintendente Regional da Caixa Econômica participará de entrega de imóveis em CG

Nesta quarta-feira, 04/12, às 16h a superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Campina Grande, Maria Aline Xavier Fernandes de Paiva participará da entrega de um conjunto habitacional, no bairro Portal Campina, que contemplará 80 famílias da cidade no Programa Minha Casa Minha Vida.

O Conjunto construído pela Empresa Andrade Marinho LMF faz parte das obras habitacionais que visam reduzir o déficit de moradias em Campina Grande.

O empreendimento Morada Portal de Campina fica nas proximidades do Portal Sudoeste, Zona Oeste da cidade, é um bairro planejado com uma completa infraestrutura que atende às demandas do agente financiador, que é a Caixa Econômica Federal.