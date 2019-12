STTP implanta atendimento de comunicação em libras

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) implantou na autarquia o atendimento utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o superintendente Félix Neto informou que a STTP está disponibilizando profissionais capacitados em conversação com os usuários surdos.

– A Prefeitura de Campina Grande inicia esse processo , através da STTP, implantando um setor especifico para humanização do atendimento, um setor inclusivo para que os surdos possam ser bem atendidos contando tanto com interprete falante de línguas de sinais, como também um surdo que possa dialogar de forma melhor com todas as pessoas que precisam desse atendimento – disse Félix.

Por fim, Félix disse que os profissionais estarão atendendo em libras pela manhã na autarquia.