STTP entrega ao Ministério Público novo edital da Zona Azul em Campina

Após o processo licitatório da Zona Azul de Campina Grande ser suspenso, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) entregou um novo edital ao Ministério Público da Paraíba, com os ajustes necessários.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, o superintendente da STTP, Félix Araújo Neto, falou sobre a entrega do novo edital.

– Nós tivemos uma reunião com a Procuradoria do Ministério Público, e o promotor tem sido extremamente atuante no que diz respeito ao andamento do processo e a fiscalização constante. Nós cumprimos o nosso dever de buscar o Ministério para informar que o edital da Zona Azul já está pronto, porém antes de lançarmos este edital, tivemos o cuidado de levar exatamente para o promotor – explicou.

Segundo Félix, o edital já está sendo encaminhado pela STTP para a Secretaria de Administração, onde deve ocorrer o pregão, especificamente na modalidade de pregão eletrônico.